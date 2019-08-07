Раскрыт секрет многолетней службы двигателя

Специалисты журнала «За рулем» пообщались с таксистами и раскрыли секрет многолетней службы двигателя.

Выяснилось, что дело в частоте и количестве «холодных пусков». Каждый запуск двигателя вызывает повышенный износ двигателя. У таксистов таких пусков намного меньше, чем у рядовых автолюбителей.

По словам экспертов, количество моточасов не играет решающей роли. В большом городе водители обычных авто вынуждены стоять в пробках, поэтому их двигатели могут «намотать» их примерно столько же, сколько и таксомотор.