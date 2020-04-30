Четверг, 30 апреля, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рабочие спасли застрявшего в бочке медведя

Алексей Агеев

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Коронавирус мир
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса и ограничительных мер. Выступление главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Узнать больше

В Новороссийске ритуальщика уволили за небрежное обращение с трупом

Новости мира
В Инстаграме появилось видео, снятое в Новороссийске. На нем работники «Комбината специального обслуживания населения» (КСОН) выгрузили труп усопшего из автомобиля и проволокли...
Узнать больше

Парень избил скейтом прохожего в Петербурге

Новости мира
Фото и видео - TikTok / beldenis1980 Один из автомобилистов заснял на видео любопытную драку в Петербурге. Ее...
Узнать больше
-
Фото — ВКонтакте

На территории ХМАО рабочие спасли застрявшего головой в бочке медведя. Разъяренный и несчастный хищник рыл лапами землю и безуспешно пытался выбраться из сосуда.

Сперва мужчины просто разговаривали и надеялись, что животное само сможет спастись. При этом подходить к медведю не решались – это опасно. Однако один из рабочих все-таки не выдержал и решил спасти косолапого. Он сделал это голыми руками, засняв на видео последствия спасения и бочку.

Как отмечают Вести, посторонняя помощь медведю была очень нужна: он серьезно застрял головой в бочке и не мог сам выбраться. После освобождения на бочке были найдены частицы шерсти и кровь. Спасенный хищник убежал, не напав на спасителя.

Ранее мы сообщали, что женщина отрезала голову собственной дочери

Читайте также: В Татарстане женщина с детьми сбежала в лес из-за чипирования

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов познакомился с работой Экономического информационного центра

Новости Рязани
В Рязани начал работу Экономический информационный центр. В четверг, 30 апреля, его руководитель Артём Никитин рассказал о деятельности центра губернатору Рязанской области...
Узнать больше

В Рязани продолжают борьбу с тонировкой

Новости Рязани
В Рязани и области сотрудники ГИБДД продолжают бороться с незаконной тонировкой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанский ТРЦ получил ответ на открытое письмо губернатору

Коронавирус Рязань
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области подготовило ответ на вопросы собственника ТРЦ «Малина». Напомним, ранее Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирусом заразились 82 ребёнка

Коронавирус Рязань
По данным на 12.00 четверга, 30 апреля, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 923 человека. Снова выросло...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 40 случаев заболевания COVID-19. Такие данные на 30 апреля приводит опергруппа регионального правительства. Ещё...
Узнать больше

В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая

Новости Рязани
В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о работе офисов в первые две недели мая 2020 года. 1, 2, 3 и...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+