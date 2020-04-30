Рабочие спасли застрявшего в бочке медведя

-

Фото — ВКонтакте

На территории ХМАО рабочие спасли застрявшего головой в бочке медведя. Разъяренный и несчастный хищник рыл лапами землю и безуспешно пытался выбраться из сосуда.

Сперва мужчины просто разговаривали и надеялись, что животное само сможет спастись. При этом подходить к медведю не решались – это опасно. Однако один из рабочих все-таки не выдержал и решил спасти косолапого. Он сделал это голыми руками, засняв на видео последствия спасения и бочку.

Как отмечают Вести, посторонняя помощь медведю была очень нужна: он серьезно застрял головой в бочке и не мог сам выбраться. После освобождения на бочке были найдены частицы шерсти и кровь. Спасенный хищник убежал, не напав на спасителя.

Ранее мы сообщали, что женщина отрезала голову собственной дочери

Читайте также: В Татарстане женщина с детьми сбежала в лес из-за чипирования