Пять сотрудников ФСБ уволили за съемку стрельбы у здания ведомства на Лубянке

Пять работников Федеральной службы безопасности были уволены за то, что снимали стрельбу около здания ведомства. Напомним, что ЧП случилось 19 декабря 2019 года на Лубянке.

Информацию об этом распространило издание Znak.com со ссылкой на источник. Уточняется, что увольнение коснулось на «каких-то майоров», а служащих, находящихся на высоких должностях. Поводом для увольнения стало то, что силовики отправили видео с места событий своим близким в соцсети WhatsApp и предоставили представителям СМИ.

Напомним, что в результате нападения на служащих ФСБ на Лубянке двое были убиты, а еще пятеро ранены. В самом ведомстве информацию об увольнении сотрудников никак не прокомментировали.