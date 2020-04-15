Пьяный мужчина поджёг пятиквартирный дом с людьми

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В Тульской области в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30   п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом). Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. 

По версии следствия, днём 14 апреля подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо дома и поджег. В этом доме жил человек, с которым мужчина поссорился накануне. Выпив, подозреваемый решил отомстить своему «обидчику».

ЧП произошло в Заокском районе Тульской области. К счастью, на пожаре никто не пострадал – все успели выбежать из здания. А вот пятиквартирный жилой дом сгорел полностью. 

Расследование уголовного дела продолжается. 

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