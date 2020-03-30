Пьяная воспитательница зарезала отца в Москве

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37-летняя воспитательница детского сада зарезала своего отца в Москве. ЧП произошло в квартире на Анадырьском проезде.

Как сообщает Пятый канал, москвичка совершила убийство в тот момент, когда в жилище были ее мать и брат. Что стало причиной убийства, пока неизвестно. В момент задержания женщина была пьяна.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Ведется расследование.

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