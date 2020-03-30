«Борец с COVID-19» задержан в Москве

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Московские инспекторы ДПС задержали водителя, на машине которого были надписи: «Отдел по борьбе с коронавирусом», «COVID-19 Control». О существовании «борца с коронавирусом» стало известно благодаря публикациям в Сети.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, полицейские нашли фотографии автомашины Лада с цветографическими схемами про COVID-19 на просторах Интернета. Также на автомобиле были установлены запрещенные световые приборы, а также была нанесена тонировка, светопропускаемость которой превышала нормы.

Отеччественный автомобиль остановили на Есенинском бульваре. Машиной управлял 25-летний парень, его права считаются утраченными. В отношении водителя составлено 7 протоколов, а надписи с машины нарушитель убрал сам, сообщает РЕН ТВ.

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