Голая девушка устроила пикет против COVID-19 в Казани

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Молодая жительница Казани устроила одиночный уникальный пикет. Девушка провела пикет около «Чаши». Фото с места событий было размещено в социальных сетях.

На кадрах можно заметить молодую особу, которая позирует перед камерой с картонным плакатом – на нем написано «COVID-19». Плакат закрывает тело девушки, которое является оголенным.

Пользователей Сети возмутило поведение девушки. Они не поняли посыла одиночного пикета, сообщает Вечерняя Казань.

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