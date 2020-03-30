Ученые рассказали о мутации COVID-19

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Исследователи выяснили, с какой скоростью мутирует коронавирус. Специалисты полагают, что мутация COVID-19 проходит в восемь-десять раз медленнее, чем у вирусов гриппа.

Ученые установили, что различие штаммов минимальное. После такого открытия исследователи надеются, что вакцина, которую разрабатывают во многих странах, сможет защитить людей от коронавируса.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на экспертов, симптомы и сценарий развития коронавирусной инфекции зависят от иммунитета зараженного.

Ранее мы писали, что в Москве задержан «борец с COVID-19»

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