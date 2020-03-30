Ученые назвали нестандартный симптом COVID-19

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Сотрудники Гарвардского университета назвали новый нестандартный симптом COVID-19. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Biorxiv.org.

Ученые сообщают, что при заболевании коронавирусом люди теряют обоняние и вкус. Такой эффект вызывается тем, что клетки в полости носа скрывают от вируса белки, которые нужны COVID-19 для проникновения в организм носителя. Если клетки заражены, люди перестают распознавать запахи и вкусы. Так было у баскетболиста Руди Гобера.

Однако представители ВОЗ заявили, что официально считать данный признак симптомом COVID-19 еще рано. Хотя они осознают, что заражение происходит посредством повреждения клеток соединительной ткани носа.

Ранее мы писали, что ученые рассказали о мутации COVID-19

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