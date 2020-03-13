Психиатры рассказали, что стоит за селфи экс-полицейских в морге

Психолог Андрей Жиляев заявил в интервью Вечерней Москве, что не видит в поступке экс-сотрудников полиции признаков психических болезней.

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Накануне стало известно об увольнении начальника угрозыска Отдела МВД РФ по району Щукино города Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой, которые сфотографировались в одном из моргов на фоне людских трупов.

“Это не психическая болезнь, это цинизм, который сегодня вышел из подполья и перестал быть порицаемым”, — считает Жиляев.

По его словам, проблема состоит в отсутствии социальной морали, так как сегодня для многих «самодостаточность хайпа» очевидна.

Психоаналитик Евгения Зоткина говорит, что селфи с трупами говорит о деградации личности.