Протаранил магазин: пьяный водитель устроил ДТП в Приморье

В ночь с 13 на 14 сентября во Владивостоке пьяный водитель устроил серьезную аварию. Автомобилист умудрился перевернуть свою машину и протаранил магазин.

Сообщается, что автолюбитель, управляя легковушкой, ехал в сторону Третьей рабочей улицы. Потеряв контроль над транспортным средством, мужчина допустил занос авто на скользкой дороге. После этого иномарка влетела в бордюр, перевернулась, и врезалась в магазин цветов.





В результате ДТП машина пьяного лихача получила серьёзные механические повреждения, Часть магазина оказалась разрушенной, а сам виновник травм не получил. По факту случившегося начато расследование, сообщает РИА VladNews.

Фото: Экипажи ДПС