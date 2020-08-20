Простейшая операция сделала полицейского инвалидом в 27 лет

Телеканал НТВ рассказал историю полицейского из Новосибирска, который стал инвалидом после простой операции по удалению грыжи.

Сообщается, что теперь мужчина не может самостоятельно ходить, питаться и дышать, у него повреждены сосуды головного мозга.

Как сообщает СМИ, Сергей Дубовский почувствовал боль, когда делал ремонт в новой квартире осенью 2019 года. Ему сделали операцию. После этого мужчине поставили диагноз «постгипоксическая энцефалопатия» — он перенес кислородное голодание. Его уволили с работы.

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Супруга Сергея рассказала, что в какой-то момент у мужа начались судороги. Она объяснила, что это произошло из-за отсутствия подачи кислорода. Валерия считает, что к этому привела врачебная ошибка, однако медик, проводивший операцию, не признает обвинения.

По одной из версий, ошибка могла быть допущена не во время операции, а после нее.

Женщина не требует наказывать врача, а хочет восстановить мужа «и забыть это как страшный сон». Она направила в региональный Минздрав досудебную претензию, чтобы получить компенсацию на восстановление, но там ответили, что «нарушений в работе медперсонала не выявили». Тогда женщина обратилась в суд.