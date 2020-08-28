Производители предупредили о подорожании мороженого на треть

Граждане могут столкнуться с сокращением ассортимента мороженого или с ростом цен на него. Как заявляет бизнес, это произойдет, если в 2021 году введут маркировку мороженого весом менее 100 г. Компания «Юнилевер» обратилась к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой приостановить ее. В противном случае компания понесет убытки: как минимум 1,2 млрд рублей.

В письме сказано: все стадии производства и отгрузки мороженого обеспечены низкотемпературным режимом, а технологический цикл включает в себя высокоскоростные автоматизированные линии. Сама продукция выпускается малыми порциями (80% ассортимента имеет вес не более 100 граммов), а норма прибыльности у нее предельно низкая (90% рынка приходится на товар стоимостью не выше 70 рублей). При этом уровень контрафакта в отрасли ничтожный, отмечается в обращении.

Зампред правления Союза мороженщиков Геннадий Яшин сказал «Известиям», что отрасль поддерживает позицию компании. По оценкам организации, затраты индустрии на приобретение кодов за 50 копеек каждый приведут к повышению себестоимости продукции на 2,5-6%, а розничная стоимость вырастет на 25-30%. Об этом союз сообщил в письме вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 18 августа (есть у «Известий»).

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Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев сказал «Известиям», что дополнительная финансовая нагрузка на компании из-за маркировки подтолкнет их сократить ассортимент мороженого, либо повысить цену на него.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Возьмут холодом: бизнес предупредил о росте цен на мороженое в 2021 году

