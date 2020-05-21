Прохожий спас тонущего мальчика в Лесосибирске

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Житель Лесосибирска в Красноярском крае спас тонущего мальчика. Момент героического поступка был заснят на видео и оказался в распоряжении телеканал РЕН ТВ.

Известно, что два парня отправились купаться в Енисее. Один из них поплыл за бревном и не смог вернуться. Второй не решился вытаскивать товарища, так как не уме плавать. Он стал звать на помощь.

В это время мимо проходил молодой человек, который ринулся спасать ребенка. Парень смог быстро нырнуть в воду, доплыть до утопающего и выплыть вместе с ним на берег.