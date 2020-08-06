Продавцы устроили драку с перестрелкой в Красноярске

Вечером 5 августа в Красноярске толпа мужчины устроила массовую драку со стрельбой. Инцидент произошел на базе в районе Шахтеров и Караульной.

Видео с места событий оказалось в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре кадров можно заметить, как с территории базы выбегает огромная толпа людей. Кроме того, можно услышать звуки стрельбы.

Как сообщают очевидцы, драку около базы устроили продавцы. В результате происшествия на место пришлось выезжать полицейским. Кроме того, из-за инцидента на дороге образовался затор.