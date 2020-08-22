Пригожин показал фигуру Валерии на пляже

Известный продюсер Иосиф Пригожин выложил в соцсети фото своей супруги – популярной певицы – Валерии. Жену шоумен сфотографировал на пляже, пока она спала в купальнике.

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», – похвалился Пригожин.

На снимке 52-летняя Валерия отдыхала на галечном пляже. На ней был надет голубой раздельный купальник, который отлично продемонстрировал, что фигура звезды находится в полном порядке.

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Поклонники пары написали множество комментариев, восторгаясь прекрасной фигурой Валерии. Они подчеркнули, что певица выглядит невероятно в свои 52 года, сообщает Вечерняя Москва.