Появилось видео конфликта гулявшего с собакой москвича с полицией

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Телеканал RT опубликовал кадры, на которых запечатлена словесная перепалка жителя Москвы с сотрудниками полиции. Ранее мужчину задержали во время выгула собаки на Патриарших прудах.

Как стало известно, москвич, будучи в полицейском автомобиле, принялся желать смерти правоохранителям, а также их родственникам.

По информации столичного МВД, что мужчина нарушал режим самоизоляции и был задержан за невыполнения законных требований полиции.

В ведомстве уточнили, что полицейские несколько раз предупреждали мужчину о нарушении правил режима самоизоляции. На сделанные замечания он не реагировал и стал спорить с патрульными. Полицейские составили административный протокол.

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