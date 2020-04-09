Появилось видео избиение 81-летнего ученого в очереди в аптеке

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В Сети появилось видео избиения 81-летнего историка РАН Владислава Назарова в аптеке в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще 31 марта. Как стало известно, 66-летний мужчина напал на академика, стоявшего в очереди за медицинскими масками. Сообщается, что потерпевший был госпитализирован с многочисленными ушибами и травмой головы.

Ученый рассказал телеканалу «360», что он провел в реанимации два дня — получил кровоизлияние в мозг.

Нападавший был установлен и опрошен, по данному факту проводится проверка.