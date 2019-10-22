Появились новые рендеры смартфона iPhone 2020

В недавнем прошлом инсайдеры сообщили, что линейка новых iPhone 2020 модельного года будет содержать сразу 5 смартфонов. Три версии будут преемниками настоящих моделей.

Кроме того, ранее появлялась информация о том, что новые американские смартфоны не будут оснащаться «челкой». В связи с этим дизайнеры решили продемонстрировать свои изображения iPhone. Так, в Сети показали телефоны с 5,4- и 6,7-дюймовым экранами. На дисплеях нет «моноброви», однако присутствует металлическая окантовка по краю, как у iPhone 4. По данным инсайдеров, такая рамка будет установлена на новые устройства.

Кроме того, сообщается, что американские смартфоны оснастят возможностью поддерживать сети 5G. Ожидается, что новые iPhone будут представлены уже после экватора 2020 года, сообщает Астера.

Фото: Астера