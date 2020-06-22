Потерпевший рассказал, почему волейболист сборной разбил ему машину в Москве

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23-летний волейболист сборной России Александр Кимеров стал участником конфликта на дороге в Москве. Спортсмен разбил каршеринговый автомобиль, ударив по его боковым зеркалам.

Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший рассказал, что инцидент случился на улице Татьянин парк. По словам потерпевшего, спортсмен подумал, что каршеринговая машина мешает ему проехать по Боровскому шоссе, на котором узкие полосы. после этого он около 20 минут преследовал своего «оппонента».

В это время он нанес несколько ударов по боковым зеркалам каршеринговой машины, разбив их. Сам потерпевший в итоге обратился в полицию, а затем заявил, что извинения от игрока сборной ему не нужны.