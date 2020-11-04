Попутчик изнасиловал и задушил женщину в лесу в Иркутской области

Суд вынес приговор мужчине в Иркутской области, которого признали виновным в убийстве 25-летней попутчицы Надежды Поляковой, пишет «КП».

Инцидент произошел в мае этого года. Сообщается, что женщина бесследно исчезла после того, как отправилась в село Еловка к дочерям, которые гостили у бабушки с дедушкой.

Оказалось, что она пыталась поймать попутку. Перед женщиной притормозил водитель белого грузовичка и предложил ей помощь. Надежда легко согласилась и села в машину. Проехав несколько километров, мужчина неожиданно свернул с трассы, заехал в лес, прямо в салоне накинулся на попутчицу и жестоко изнасиловал ее. После этого изверг связал ее веревкой и загрузил в кузов грузовика.

«Я все сделаю, только не убивай», – привел слова жертвы преступник на допросе.

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Однако злоумышленник хладнокровно задушил женщину, забрал ее украшения, а затем закопал ее тело и сумку. При обыске у задержанного нашли 20 кг наркотиков.

Мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Помимо этого, после отбытия срока, он будет ограничен в свободе на 1 год 10 месяцев.