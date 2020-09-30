Попугаи в одном из парков Великобритании материли посетителей, за что их изолировали

В Великобритании пятерых попугаев изолировали из-за того, что те материли посетителей и оскорбляли их. Об этом сообщают «Вести».

В графстве Линкольншир птицы начали нецензурно выражаться после пандемии коронавируса. Более того — птицы даже оскорбляли посетителей природного парка. При этом люди не обижались, а смеялись над находчивостью пернатых. Однако после этого попугаи начали копировать и человеческий смех.

— Со временем начался замкнутый круг: когда один попугай матерился, другой начинал смеяться, — говорится в сообщении.

Одну девушку птицы даже назвали «жирным ублюдком». Посетительница тогда тоже не расстроилась, а лишь посмеялась. Однако руководство все равно решило изолировать попугаев, так как в парке бывают и дети.

Кстати, там же находится и всемирно известная птица, которая пела песню Бейонсе If I were a boy.