Полицейский избил и ограбил таксиста и был уволен

В пресс-службе московского главка МВД сообщили об увольнении сотрудника столичной полиции, который избил и ограбил таксиста в Люберцах. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел 16 февраля. Двое пассажиров, один из которых был полицейским, в ходе бытового конфликта избили таксиста, повредили его автомобиль и похитили десять тысяч рублей. После этого они скрылись с места происшествия.

Вскоре злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Известно, что руководители бывшего стража порядка будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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