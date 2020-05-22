Покупка масок и антисептиков не повлияла на бюджет 70% россиян

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Большинство россиян заявили о том, что расходы на маски и антисептические средства не повлияли на структуру их расходов, показал опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», проведенный за месяц до введения в ряде российских регионов, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург обязательного «масочного» режима. Чаще других об изменении структуры расходов на средства защиты рассказывали жители Кабардино-Балкарии, Бурятии и Астраханской области. Меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Траты на медицинские маски и антисептические средства в марте не повлияли на размер и структуру расходов большинства россиян (70,8%). У 21,9% респондентов ожидаемо выросли расходы на эту статью в бюджете, а 7,3% опрошенных посетовали, что ради приобретения средств защиты им пришлось отказаться от покупки других товаров.

Заметнее всего расходы на маски и антисептики повлияли на структуру трат жителей Кабардино-Балкарии: у 35% опрошенных из этого региона расходы выросли, а 7,5% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

Похожая ситуация наблюдалась в Бурятии: 38% респондентов сообщили об увеличении расходов, 3,8% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Астраханской области структура расходов изменилась у 34,4% опрошенных. 3,1% респондентов ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Москве 13,5% респондентов сообщали об изменении структуры расходов (на момент проведения опроса), а 5,4% ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Подмосковье 28% респондентов сообщали о росте расходов (на момент проведения опроса).

Наибольшая доля респондентов, которые заявили, что статья «маски и антисептики» никак не сказалась на их структуре расходов, наблюдалась в Санкт-Петербурге (88,9%) и Ленинградской области (100%).