Подросток душил ребенка, закопал его в снег и был арестован

В Мурманской области 15-летнего подростка заключили под стражу на два месяца после того, как он попытался убить 11-летнего ребенка. Об этом пишет РБК.

Инцидент произошел в городе Кандалакша в пятницу, 21 февраля. По данным следствия, злоумышленник избил и пытался задушить потерпевшего. Подросток счел его мертвым и закопал в снегу.

Тело нашли местные жители, они вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в больницу. Известно, что сейчас его жизни ничего не угрожает. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, ранее обвиняемый уже убил человека. Его жертвой стал 8-летний ребенок, которого он столкнул с дамбы.