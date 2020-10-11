Подозреваемого в совращении школьниц чиновника отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения для бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Об этом пишет портал «29.ru».

Как стало известно, его на два месяца отправили под домашний арест. Чиновника задержали в пятницу в правительстве региона. За день до этого он написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Отметим, что Гнедышева подозревают в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних лиц.

По версии следствия, в декабре 2019 года он вел интимную переписку с двумя школьницами, а одной из них скинул ссылку на видеозапись сексуального характера.