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Водитель сбил школьницу и выбросил тело в реку под Тамбовом

Водителя легкового авто подозревают в убийстве 13-летней школьницы. Мужчина возвращался с дискотеки и сбил на трассе девочку.

После ДТП 35-летний житель города Котовска сделал вывод, что ребёнок умер. Тогда автомобилист решил избавиться от тела: погрузил его в машину, вывез к реке и сбросил труп в воду.

По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело об убийстве. К поискам тела девочки подключили больше полтысячи волонтёров и местных жителей. На место преступления вызвали водолазную группу, сообщает «Лента.ру». Во время обследования реки удалось найти тело мужчины. Предполагается, что погибшим мог быть рыбак.

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