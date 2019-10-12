Под Иркутском рыбаки спасли нерпу от медведя

В Иркутском регионе рыбаки сумели отпугнуть медведя от добычи. Тем самым мужчины спасли жизнь нерпе.

Чудесное спасение нерпы было заснято на видео. Ролик появился в Сети. При просмотре контента можно заметить, как рыбаки плывут на лодке по водоему. На берегу они замечают, что голодный медведь, поймавший нерпу, начинает расправляться с ней. Но рыбаки решают спасти жертву.

Один из мужчин начинает издавать рев, похожий на медвежий. После этого медведь, испугавшись, бросает нерпу и пускается наутек. В это время раненая нерпа успевает добраться до водоема и скрывается в нем, сообщает Спутник.

Фото: скриншот из видео