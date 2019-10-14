Под Астраханью молодая автоледи угробила пассажира

13 октября в Астраханской области случилась авария с летальным исходом. Ее устроила 22-летняя автоледи.

Примерно в 15:00 в Ленинском районе молодая автомобилистка, находясь за рулем автомашины Hyundai Accent, ехала с большой скоростью по трассе «Волгоград – Астрахань» в направлении Астрахани.

В результате превышения скоростного режима автоледи не удержала иномарку под контролем. Машина вылетела с дорожного полотна в кювет. В итоге смертельно травмирован оказался 50-летний пассажир Hyundai. Он умер на месте ЧП, сообщает Блокнот Камышин.

Фото: МВД