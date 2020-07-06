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Новости мираОбщество

Почти половина книжных магазинов не открылись после карантина

7info 2
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40% книжных магазинов страны не открылись до сих пор, сообщили «Известиям» в Российском книжном союзе.

«Рынок пока не начал восстановление, а продолжает падать», — отметил член правления Российского книжного союза, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

В частности, остаются закрытыми 30% магазинов сети «Буквоед – Читай-город» (в основном — в торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других областей) и 19% точек сети «Дом книги» и «Книга+». Потери книготорговцев, по данным РКС, исчисляются миллиардами рублей.

В Москве книжным магазинам разрешили возобновить деятельность с первого дня лета, а 6-8 июня в столице прошел книжный фестиваль «Красная площадь».

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Попали в переплет: 40% книжных магазинов по-прежнему закрыты

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