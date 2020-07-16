Четверг, 16 июля, 2020
15 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

«Плывущий» по реке КамАЗ поразил иностранцев

Иван Федоров

Экстремальное, по мнению иностранцев, видео опубликовали недавно на одном из западных каналов на Youtube. При просмотре ролика можно заметить грузовой автомобиль марки КамАЗ, который перевозит по реке груз в кузове.

Рядом с грузовиком по бурлящему потоку идет моторная лодка. Сидящие в ней люди и записывают на видео передвижение КамАЗа по реке. В свою очередь, шофер автомобиля внимания на «соседей» не обращает и движется с постоянной невысокой скорость неподалеку от берега сибирской реки.

Иностранцы были шокированы увиденным. Они заявили, что в России грузовик якобы является катером, пишет РГ.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЭтикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

В ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека

Новости Рязани
В результате ДТП на улице Гагарина в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

В Солотче откроется выставка «Жизнь на кончике карандаша или Исповедь художника»

Культура
В четверг, 16 июля, в 12.00 в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче состоится открытие персональной выставки члена СХР Дениса Чернова «Жизнь на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Этикет для четвероногих, или Как вести себя с собакой на улице

Акценты
Каждый владелец несёт ответственность за своё животное и обязан обеспечить безопасность питомцу и окружающим людям. Самое важное – найти баланс, чтобы собака...
Узнать больше

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+