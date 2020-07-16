«Плывущий» по реке КамАЗ поразил иностранцев

Экстремальное, по мнению иностранцев, видео опубликовали недавно на одном из западных каналов на Youtube. При просмотре ролика можно заметить грузовой автомобиль марки КамАЗ, который перевозит по реке груз в кузове.

Рядом с грузовиком по бурлящему потоку идет моторная лодка. Сидящие в ней люди и записывают на видео передвижение КамАЗа по реке. В свою очередь, шофер автомобиля внимания на «соседей» не обращает и движется с постоянной невысокой скорость неподалеку от берега сибирской реки.

Иностранцы были шокированы увиденным. Они заявили, что в России грузовик якобы является катером, пишет РГ.