Первоклассник убил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

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В поселке Ермолино Дмитровского городского округа сын убил отца. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По предварительным данным, семилетний мальчик ранил в грудь отца, который ссорился со своей супругой. Известно, что ребенок учится в первом классе. Потерпевший попал в больницу с ножевым ранением, однако вскоре он скончался.

С места происшествия изъяли отпечатки пальцев, а также кухонный нож, проводится проверка.