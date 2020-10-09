Перинатальный центр в Заречном могут перепрофилировать для больных коронавирусом

В Заречном Пензенской области не хватает коечного фонда для больных коронаврусом. По прогнозу руководителя больницы МСЧ-59 Андрея Капустина к 16 октября медсанчасть будет переполнена.

Весной в стационаре лежали 82 пациента. Сейчас их 84 человека при положительной динамике роста заболевания. Из-за загруженности больниц в Пензе все «тяжёлые» больные остаются в Заречном, инфекционное отделение переполнено.

Выходом из этой ситуации станет перепрофилирование перинатального центра по инфекционную больницу для больных коронавирусом. В здании можно развернуть 60 дополнительных коек.

Однако беременным женщинам из Зареченска, в таком случае, надо будет наблюдаться и рожать в областном центре, — пишет «ПензаИнформ».