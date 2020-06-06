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Пенсионерка отдала 370 тысяч за «снятие порчи»

Алексей Агеев
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В Сосновоборске Красноярского края аферистка заработала денег на «снятии порчи». Жертвой мошенницы стала женщина преклонного возраста.

Все случилось после того, как к 80-летней женщине на улице подошла неизвестная. Собеседница заявила старушке, что на нее наложили порчу, которую возможно снять. В этот же момент к «гадалке» подошла еще одна гражданка, которая стала нахваливать ее и благодарить за оказание помощи, пишет РЕН ТВ.

Старушка поверила и отдала мошенницам сразу 370 тысяч рублей. позднее о случае стало известно правоохранителям. В результате расследования были пойманы две женщины – 1974-го и 1966-го годов рождения. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

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