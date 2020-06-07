Пенсионер жестоко расправился с приятелем и закопал труп в своем дворе

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В Тамбовской области 68-летний мужчина убил 36-летнего соседа. По факту случившегося ведется расследование.

Известно, что приятели собрались и стали выпивать. Во время посиделок мужчины стали разгоряченными и начали спорить о чем-то. Во время перепалки старший собутыльник схватил нож и ударил им своего знакомого. Поняв, что совершил убийство, пенсионер решил «замести» следы: он закопал труп жертвы у себя во дворе.

Родственники погибшего обратили внимание не то, что он долго не выходит на связь, и сообщили о пропаже правоохранителям. Так и стало известно, что мужчину убили. Подозреваемый задержан. ведется следствие, пишет РИА «Регион online».