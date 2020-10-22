Педофил два года насиловал детей любовницы в Башкирии

Возбуждено уголовное дело против 34-летнего жителя Башкирии, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух детей. Об этом пишет портал «ГорОбзор.ру».

Вопиющее преступление произошло в Мелеузовском районе. В полицию с заявлением обратился родной отец пострадавших. Об изнасиловании ему рассказали сами дети.

По предварительным данным, в период с 2015 по 2017 год злоумышленник надругался над мальчиком и девочкой. Жертвами оказались дети его любовницы – 14-летний сын и 12-летняя дочь. Преступник сознался в страшном деянии.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.