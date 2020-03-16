Пациент добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после того, как ему ампутировали половой член. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам мужчины, операция была проведена из-за рака уретры. Однако, если бы ему вовремя поставили диагноз, ампутации можно было бы избежать, считает потерпевший. Диагноз был поставлен лишь спустя полгода после появления первых признаков заболевания.

Больному сообщили, что операция будет «не щадящая». Ампутацию сделали в апреле 2019 года, за ней последовал долгий курс лучевой терапии.

«Я спросил: «Как это понять? Неужели у меня внизу все вырежут подчистую?» Врач ответил: «Ну да». Я был просто в бешенстве», — рассказывает мужчина.

Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела, не обнаружив связи между первоначальным диагнозом и последующей операцией. Теперь мужчина пытается добиться компенсации в суде и собирает деньги на пластическую операцию.