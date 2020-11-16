Отсидевший 19 лет в тюрьме педофил убил пятиклассницу на Урале

В Асбесте в Свердловской области избирают меру пресечения мужчине, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что пятиклассница пропала еще 12 ноября. Она как обычно после школы вышла погулять и больше не вернулась домой. Вскоре злоумышленник – 40-летний Артем Осипов – во всем сознался и показал, где спрятал тело.

Педофил пояснил, что ранее с девочкой знаком не был. По предварительной версии, мужчина встретил ее на улице и пригласил к себе домой, где изнасиловал и задушил. Когда стемнело, изверг вынес бездыханное тело на улицу и прятал в небольшой роще, закидав труп ветками.

Выяснилось, что рецидивист провел за решеткой в общей сложности 19 лет и освободился в феврале этого года. Его осудили за грабеж, хранение наркотиков и даже убийство.