Отчим и родной брат шесть лет насиловали девочку в Крыму

В Советском районе в Крыму десятилетнюю девочку несколько лет подряд насиловали отчим и 15-летний брат. Об этом пишет газета «МК».

Насилие продолжалось с 2014 года по май 2020 года. Девочка приехала в гости к крестному и тете и поделилась шокирующими подробностями своей жизни. По словам ребенка, она пыталась сообщить о насилии матери, однако сама женщина отрицает этот факт.

Установлено, что ранее семья состояла на учете в ГБУ «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», однако в феврале прошлого года ее досрочно сняли с социального патронажа.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей соцработниками. Отмечается, что они знали о неблагополучной семье.

Известно, что отчима и старшего брата девочки заключили под стражу.