Опубликовано видео смертельного ДТП под Вологдой

20 августа в Вологодской области случилась авария, в результате которой погиб один человек. Еще шестеро получили травмы.

ДТП произошло в Череповецком районе региона. Согласно предварительной версии, 53-летний автомобилист, управляя микроавтобусом, потерял контроль над своей машиной и допустил выезд на полосу встречного движения. Там его транспортное средство влетело в Chevrolet Lacetti, который после удара врезался в ехавшую сзади Калину.

В итоге смертельные повреждения получила 59-летняя женщина, которая была пассажиркой Chevrolet. Кроме того, травмированными оказались еще шесть человек. По предварительным данным, виновник ДТП не обратил внимания на погодные условия, а на его микроавтобусе сильно износилась резина на задней оси, сообщает «Вологда-поиск».

Видео, фото: отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району