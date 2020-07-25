Опальный схимонах пояснил, почему его не выгонят из монастыря

Опальный схимонах Сергий (Романов), которого лишили сана игумена, пояснил, почему представители РПЦ не смогут выставить его из Среднеуральского женского монастыря. Священник приготовил новое обращение и выложил его в Сети.

В своей речи Сергий отметил, что земля под монастырем не РПЦ не принадлежит, к Екатеринбургской епархии она также не имеет никакого отношения. Постройки на земле монастыря также никакому из вышеупомянутых ведомств не принадлежат. Участок земли под монастырем арендовали. Здания находятся в частной собственности.

«Земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью Екатеринбургской епархии. Екатеринбургская епархия ни копейки не дала на строительство церквей и зданий в монастыре, они строились на пожертвования и оформлялись на тех, кто вкладывал деньги. Нет ни одного здания, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. Все документы на здания находятся у частных лиц», – заявил Сергий.

Ранее Екатеринбургская епархия призвала схимонаха без сана уйти из захваченного им Среднеуральскиого женского монастыря. Об этом сообщает РЕН ТВ.