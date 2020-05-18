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Одноногий житель Кубани избил полицейских при задержании

Алексей Агеев
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Одноногий мужчина, живущий в Белореченске (Краснодарский край), устроил драку с правоохранителями 15 мая. Инцидент случился во время задержания.

Как сообщают Вести, перед разборкой с полицейскими агрессивный мужчина устроил дебош в аптеке. После этого на него вызвали наряд полиции. Однако с прибывшими на место ЧП стражами порядка мужчина общаться цивилизованно не стал, а наоборот оскорблял их, а одного и вовсе стал избивать.

Позднее он был задержан. Выяснилось, что ранее гражданин был судим по разным статьям. Его оштрафовали на тысячу рублей. Однако не исключена вероятность того, что это была не последняя санкция в отношении буйного краснодарца.

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