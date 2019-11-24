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Один погиб, четверо пострадали в аварии в Кулебаках

24 ноября, ранним утром, на автодороге между Владимиром и Арзамасом, случилось смертельное ДТП. Участником аварии стала одна легковая машина – Лада Калина.

Согласно предварительной информации, виновником происшествия стал несовершеннолетний водитель легковушки. Он, не имея водительских прав, не удержал машину на дороге, после чего Калина оказалась в кювете. Там она перевернулась.

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В итоге смертельные травмы получил один пассажир Лады. Он умер в машине скорой помощи по пути в медучреждение. Еще четыре человека выжили, но также пострадали, сообщает Нижегородская правда.

Фото: ГУ МЧС по НО

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