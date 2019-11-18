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Обнаружены кулинарные рецепты древних людей

Исследователи обнаружили вавилонские таблички с надписями. Их долго не получалось расшифровать.

Однако недавно ученым удалось выяснить, что найденные таблички содержат кулинарные рецепты наших предков. При этом уточняется, что три таблички были заготовлены в 1730 г. до н.э. а вот четвертая была составлена примерно через 1000 лет. Одна из табличек является кулинарной книгой. В ней нашли примерно 25 рецептов (в том числе «пивной хлеб», бульоны и рагу), сообщает Ферра.

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Теперь обнаруженные рецепты древних людей хранятся в Йельском музее. Отмечается, что исследователи пробовали готовить по уникальным рецептам.

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