Незнакомец изуродовал мать и дочь на западе Москвы

В полиции разыскивают мужчину, расстрелявшего в упор из газового пистолета мать и дочь на западе столицы. Женщин госпитализировали, по их словам, они не были знакомы со злоумышленником. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел ночью 6 августа на улице 50 лет октября. По словам 47-летней женщины, накануне вечером ее 19-летняя дочь пошла с друзьями на день рождения к своему знакомому. Мать позвонила дочери, чтобы узнать, как у нее дела. Девушка сказала, что гуляет с подругой. Мать решила пойти встретить дочь.

Во время их встречи к женщинам подошел незнакомый мужчина, приставил ко лбу дочери потерпевшей пистолет и выстрелил.

«Дочь упала, я начала кричать. Тогда незнакомец повернулся ко мне и выстрелил мне в шею. Я тоже упала на землю. Дальнейшее помню смутно», – рассказала женщина.

Врачи диагностировали у жертв ранения из газового пистолета. По словам матери, у дочери сильно пострадало лицо, обожжен лоб и переносица. Женщина опасается, что дочери потребуется пластическая операция.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Им оказался отец подруги девушки. Мужчина пояснил, что ему не нравится дружба его дочери с этой девушкой, так как потерпевшая дурно на нее влияет.