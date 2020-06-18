Несколько улиц в Липецке остались без воды

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В четверг, 18 июня, несколько улиц в Липецке остались без холодной воды. По данным пресс-службы ЛГЭК, причина отключения – профилактические и ремонтные работы на сетях с повышенным износом.

С 9 до 17 часов без питьевой воды придётся обходиться жильцам домов №№1А, 1, 1 строение 1, 8, 8/1, 6, 4А, 4, 2, строение 6, 2А, 11, 13 на улице Опытной; домов №№1 строение 2, 1 строение 1, 1, 15, 17, 14, 16, 12, 12А, 10, 10А, 3, 4, 5, 6, 7 на улице Агрономической. Кроме того, из-за замены пожарного гидранта на водоводе воды не будет в домах №№35, 37, 39, 39 А, 40 на Боевом проезде.

Подвоз воды будет организован к детскому саду №25 (Боевой проезд, 39А).

С 10 до 20 часов без воды останутся дома №№2Б, 4А, 4Б на улице Детской; дома №№3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 31 на улице Ангарской, где будут устранять утечку на водопроводе.

Подвоз воды организуют к дому №23А на Ангарской.

На этот же период холодную воду отключат в домах №№1, 3, 5 в переулке Попова; домах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на улице Качалова; домах №№1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10 на улице Мусоргского; в домах №№1, 3, 5, 7, 8, 8А, вл. 8А, 10, 9, 12, 15, 12, 17 на улице Нестерова и в домах №№80, 80А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100А на улице Гагарина.

Подвоз воды организуют к дому №5 на улице Качалова.