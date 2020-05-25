Несерьезное ДТП завершилось стрельбой в Новосибирске

Авария, которая случилась в Новосибирске, завершилась дракой и стрельбой. ДТП произошло на одном из перекрестков в Кировском районе.
Участниками аварии стали два седана – Toyota Camry и Toyota Corolla. После столкновения к месту ЧП приехал еще один мужчина на Toyota Cresta. Он выскочил из машины и набросился на водителя «Камри».
Очевидцы решили разнять конфликтовавших. Один из них подумал, что драку можно предотвратить лишь стрельбой. Он сперва выстрелил в воздух, а затем пальнул в водителя «Кресты», сообщает АСТ54.
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