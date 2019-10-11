Необычное насекомое засняли в воронежском заповеднике

Необычное насекомое засняли сотрудники воронежского заповедника. Биологам пришлось потрудиться, чтобы понять, что изображено на кадрах. Мнения ученых разделились. Одни предполагали, что на видео зафиксирована бабочка, другие видели колибри. Только на экране монитора удалось разглядеть странное существо. Им оказалась бабочка из семейства бражники. Фото и видео опубликованы в группе Воронежского государственного заповедника.

По словам биологов, обычно эти насекомые проявляют активность в темное время суток. Но в зафиксированном случае бабочка летала в светлое время.

Бражники имеют особенность в виде длинного хоботка. Скорость передвижения насекомого может достигать 50 км/ч. Бражники могут мигрировать на расстояния до 1500 километров.

В Липецкой и Тамбовской областях бражники занесены в Красную книгу.