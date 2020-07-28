Неизвестные сбросили белье на деревню с воздушного шара

Неизвестные сбросили нижнее белье на посёлок в Подмосковье. Последствия инцидента засняли на видео.
При просмотре контента можно заметить, что белье раскидано по детской площадке. Кроме того, мешок с бельём угодил на багажник одного из автомобилей.
В результате падения белья машина серьезно пострадала. Она была помята. Владелец авто начал сокрушаться по поводу инцидента. Он не понимает, как найти виноватых, сообщает РЕН ТВ.
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