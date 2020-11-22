Неадекватный водитель монтировкой проломил голову полицейскому

Опубликовано видео нападения на полицейского в центре Волгограда. Об этом пишет портал «V1.ru».

На кадрах видно, как разгоряченный автомобилист выбегает из машины и тут же наносит удар инспектору.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД заметили BMW с недействительными транзитными номерами. Водитель иномарки также нарушил правила и при обгоне выехал на встречную полосу. Полицейские попытались остановить нарушителя, однако тот не собирался останавливаться.

Перед светофором 35-летний Левон Оганесян попал в «тупик». Тогда он мужчина достал монтировку, вышел из машины и набросился на старшего лейтенанта полиции. Злоумышленник несколько раз ударил полицейского по голове. Напарник инспектора применил табельное оружие, ранив водителя в ногу.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».